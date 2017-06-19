Ученые нашли причину аномально холодного лета
Метеорологи нашли виновного в аномально холодном лете 2017 года. Им мог стать китайский спутник «Мо-Цзы», который принимал участие в опытах по квантовому перемещению.
После проведенных исследований эксперты пришли к выводу, что в дни, когда китайский спутник работал в полном режиме, погода резко портилась: проливные дожди, сильные, штормовые ветра.
Спутник был запущен на высоту от 4 до 6 тысяч метров. В этом районе исследователи наблюдали десятикратное превышение уровня отрицательных аэроионов. Именно их концентрация могла вызвать аномальное похолодание, - сообщает «Дни.ру».
Однако специалисты поспешили заверить, что вскоре концентрация частиц в атмосфере нормализуется, а вместе с ними и погода.
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