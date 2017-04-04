Ученые нашли причину бесплодия у женщин в возрасте

Канадские ученые обнаружили новую причину бесплодия женщин старшего возраста. Об этом сообщили специалисты из Монреаля.

По словам канадских биологов, бесплодие женщин в возрасте связано не в недостаточном количестве хромосом, а в их ошибочном размещении, - сообщают «Народные новости».

Проблема прячется в особых нитях, находящихся в так называемом «веретене деления», которые распределяют хромосомы по клеткам. У пожилых женщин, по словам экспертов, этот процесс может начать работать неправильно.