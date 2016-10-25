Ученые нашли причину человеческой лжи

Американские ученые разобрались в причинах, заставляющих людей постоянно лгать. Специалисты отобрали 80 добровольцев, которым было предложено принять участие в специальной игре. Участников опыта разбили на пары. Один из добровольцев выступал в роли соучастника ученых. Этот человек получал перед стартом сообщение, которое позволяло получить ему большую выгоду в игре.

И, как показало исследование, с каждым раундом соучастник старался обмануть своего партнера по игре все больше, тем самым получая более крупный выигрыш. Все время игры за работой головного мозга участников эксперимента ученые наблюдали при помощи аппарата магнитно-резонансной терапии. Оказалось, что в тот момент, когда человек врет, активно работают миндалины. Но чем больше человек лгал, тем менее активными становились эти районы головного мозга, сообщает «ФАН».

Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что человек привыкает к систематичной лжи. Происходит привыкание нервной системы к обману, и человек готов в следующий раз лгать еще больше.