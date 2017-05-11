Ученые МГУ нашли потомков древнего суслика

Биологи МГУ нашли родственников древнего суслика, найденного заключенными ГУЛАГа в 1946 году. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Научные сотрудники биологического факультета МГУ изучили древнего индигирского длиннохвостого суслика. Этот вид был описан советским зоологом Борисом Виноградовым по трем экземплярам, которые были найдены неизвестными заключенными ГУЛАГа в вертикальных горных выработках на глубине 12,5 метра, - сообщает «Lenta.ru».

Сохранность ископаемых мумий сусликов была весьма хорошей. На данный момент было установлено, что родственники этих древних сусликов сейчас обитают на Камчатке.