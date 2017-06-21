Ученые нашли подводных «монстров» у берегов Австралии
Группа ученых нашли недалеко от Австралии уникальных подводных «монстров». Как сообщается, эти существа были неизвестны науке ранее.
По словам экспертов, они обладают необычным внешним видом и представляют собой нечто среднее между пауками, рыбами и иглокожими. Данное научное открытие было сделано на глубине до четырех километров, - сообщает «Lenta.ru».
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