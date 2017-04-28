Ученые нашли ДНК пещерного человека

Группа антропологов впервые извлекла ДНК древних людей из отложений в пещерах, где они обитали. Работы проводились в Денисовой пещере на Алтае, где ранее была найдена фаланга мизинца 9-летней девочки, жившей 48-50 тысяч лет назад.

Впоследствии из останков удалось извлечь ДНК, которая помогла открыть новый вид древних людей, названных денисовцами. Новые же технологии позволили ученым находить следы пребывания гоминин даже там, где не было обнаружено их останков, что позволит существенно расширить горизонты антропологии, - сообщают «РИА Новости».

Все дело в том, что некоторые отложения могут сохранять генетический материал живых организмов. Изучив отложения, ученые нашли митохондриальную ДНК двенадцати разных видов млекопитающих. Часть ДНК принадлежали неандертальцам, одно — денисовскому человеку.