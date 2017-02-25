Ученые нашли останки гигантского пингвина-ровесника динозавров

Ученые изучили обнаруженные в Новой Зеландии останки древнего гигантского пингвина и пришли к выводу, что эти морские птицы гораздо древнее, чем принято считать, и возможно, даже застали динозавров.

Окаменелые кости ног и пальцев, обнаруженные на востоке Южного острова, принадлежали гигантскому пингвину: его рост достигал 150 сантиметров. Изучив окаменелости, ученые пришли к выводу, что эти птицы появились на Земле раньше, чем принято считать, — 61 млн лет назад, т.е. были ровесниками динозавров. Впечатлило ученых и многообразие видов пингвинов на начальных стадиях эволюционного развития, - сообщают "Народные новости".

Во время раскопок в регионе ученые обнаружили также хорошо сохранившиеся останки птиц, черепах, акул и гигантских рыб, так что удивительные открытия, вероятно, не закончились.