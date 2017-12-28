Ученые нашли объяснение поведению людей в очередях
Человек начинает метаться из одной очереди в другую из-за того, что ему не нравится ощущать себя последним.
По словам Райна Буэлла из Гарвардского университета, исследования показывают, что человек, стоящий в очереди предпоследним на 20% довольнее того, кто замыкает линию. Последнее место негативно влияет на самооценку и самочувствие человека и заставляет его метаться из одной очереди в другую. В итоге такой покупатель теряет на кассе больше времени, нежели чуть более терпеливые.
Примечательно, что подобным образом люди ведут себя не только в обычных очередях, но и в виртуальных, сообщается в работе, опубликованной изданием SSRN.
Исследователи также обнаружили такую особенность: оценивая скорость передвижения очереди, люди учитывают не количество людей или товаров, а то, сколько места они занимают. В результате поступают нерационально, выбирая короткую очередь, но содержащую множество мелких товаров.
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