Ученые нашли новый способ замедлить старение

Ученые из Британии выяснили, что смогли открыть новый способ замедления старения у людей. Согласно итогам проведенного исследования, эксперты утверждают, что именно горячая ванна помогает замедлить процесс старения.

Объясняется этот феномен тем, что горячая вода значительно уменьшает уровень гормона стресса в организме, вызывающий раннее старение. При этом исследователи добавили, что для наиболее выраженного эффекта необходимо полностью погружаться в горячую воду, - сообщает «Экономика сегодня».

Также отмечается, что принятие горячих ванн уменьшает количество сахара в крови, что также снижает риск развития диабет.