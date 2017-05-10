Ученые нашли новый способ замедлить старение
Ученые из Британии выяснили, что смогли открыть новый способ замедления старения у людей. Согласно итогам проведенного исследования, эксперты утверждают, что именно горячая ванна помогает замедлить процесс старения.
Объясняется этот феномен тем, что горячая вода значительно уменьшает уровень гормона стресса в организме, вызывающий раннее старение. При этом исследователи добавили, что для наиболее выраженного эффекта необходимо полностью погружаться в горячую воду, - сообщает «Экономика сегодня».
Также отмечается, что принятие горячих ванн уменьшает количество сахара в крови, что также снижает риск развития диабет.
Следующая новость В Челябинской области многодетная мать «похоронила» мужа ради пенсии
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии