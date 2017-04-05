Ученые нашли новый способ борьбы со старением

Ученые из Кореи нашли способ обращать вспять старение. Специалисты из Института науки и технологий открыли влияние KU-60019 на лизосомы.

Собственно деградация последних считается основной причиной старения. Их активность уменьшается из-за действия белка АТМ: он как бы сцепляет фосфорную группу с ферментом, или вакуолярной АТФ-азой.

Научные сотрудники предположили, что данный процесс можно блокировать с помощью соединения KU-60019. В лабораторных условиях они провели опыт с участием некой клеточной культуры, и догадка нашла подтверждение, - сообщает «ФАН».

Это вещество не только блокирует АТМ, но и помогает процессу старения обратиться вспять. Пока эксперты не могут сказать, как этот метод будет действовать на человеческий организм - они не до конца уверены в его эффекте. Однако испытания на животных не за горами, сообщается на портале EurekAlert.