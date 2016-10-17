Ученые нашли новый способ замедлить старение
Ученые из Университета Копенгагена и их коллеги из американского национального института здравоохранения разработали метод, который поможет замедлить процесс старения мозга.
Ученые занимались углубленным изучением процессов, которые происходят в головном мозге человека. Они попробовали остановить изменение структуры клеток гиппокампа. Это та часть мозга, которая фокусирует волю, отвечает за формирование эмоций и превращает кратковременную память в долговременную, сообщает «Экономика сегодня».
Во время проведения опытов на мышах, специалисты проверили реакцию здорового мозга на ультразвук. Выяснилось, что звуковая терапия замедляет процесс старения клеток и активизирует их.
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