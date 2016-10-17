Ученые нашли новый способ замедлить старение

Ученые из Университета Копенгагена и их коллеги из американского национального института здравоохранения разработали метод, который поможет замедлить процесс старения мозга.

Ученые занимались углубленным изучением процессов, которые происходят в головном мозге человека. Они попробовали остановить изменение структуры клеток гиппокампа. Это та часть мозга, которая фокусирует волю, отвечает за формирование эмоций и превращает кратковременную память в долговременную, сообщает «Экономика сегодня».

Во время проведения опытов на мышах, специалисты проверили реакцию здорового мозга на ультразвук. Выяснилось, что звуковая терапия замедляет процесс старения клеток и активизирует их.