Ученые нашли новое доказательство существования инопланетян
Американские ученые заявили, что располагают доказательствами существования внеземных цивилизаций.
Теория научных сотрудников Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики базируется на изучении феномена быстрых радиовсплесков (в науке под этим термином понимаются единичные радиоволны, которые улавливают в космическом пространстве радиотелескопы), - сообщает «Индикатор».
Как считают эксперты, данные всплески не могут иметь природного происхождения, поскольку являются очень сильными. Согласно выдвинутой учеными гипотезе, радиоволны распространяет оборудование, которое находится в распоряжении обитателей других планет.
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