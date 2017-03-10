Ученые нашли новое доказательство существования инопланетян‍

Американские ученые заявили, что располагают доказательствами существования внеземных цивилизаций.

Теория научных сотрудников Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики базируется на изучении феномена быстрых радиовсплесков (в науке под этим термином понимаются единичные радиоволны, которые улавливают в космическом пространстве радиотелескопы), - сообщает «Индикатор».

Как считают эксперты, данные всплески не могут иметь природного происхождения, поскольку являются очень сильными. Согласно выдвинутой учеными гипотезе, радиоволны распространяет оборудование, которое находится в распоряжении обитателей других планет.