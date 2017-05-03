Ученые нашли в музее Франции останки крупнейшего динозавра Европы

Учеными были найдены останки наиболее крупного динозавра Европы, представителя ранее неизвестного вида титанозавров. Находку сделали в одном из музеев Франции.

Животное проживало на территории европейского региона порядка 160 миллионов лет назад, вес доисторического ящера составлял 15 тонн. Динозавру дали имя Vouivria damparisensis. Эксперты сообщают, что он имел длинную шею, которую держал под углом в 45 градусов, а также длинный хвост, - сообщают «РИА Новости».

Динозавр был травоядным и передвигался на четырех ногах. Специалист из Имперского колледжа Лондона Филип Манньон рассказал, что животное, чьи останки были изучены, обитало на нашей планете в позднем Юрском периоде. Пока неизвестно, вследствие чего оно погибло, но исследователям удалось понять процесс эволюции титанозавроформов.