Ученые нашли в музее Франции останки крупнейшего динозавра Европы

Учеными были найдены останки наиболее крупного динозавра Европы, представителя ранее неизвестного вида титанозавров. Находку сделали в одном из музеев Франции.

Животное проживало на территории европейского региона порядка 160 миллионов лет назад, вес доисторического ящера составлял 15 тонн. Динозавру дали имя Vouivria damparisensis. Эксперты сообщают, что он имел длинную шею, которую держал под углом в 45 градусов, а также длинный хвост, - сообщают «РИА Новости».

Динозавр был травоядным и передвигался на четырех ногах. Специалист из Имперского колледжа Лондона Филип Манньон рассказал, что животное, чьи останки были изучены, обитало на нашей планете в позднем Юрском периоде. Пока неизвестно, вследствие чего оно погибло, но исследователям удалось понять процесс эволюции титанозавроформов.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Дмитрий Медведев почтил память воинов в Смоленске

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО