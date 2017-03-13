Ученые нашли место обитания души человека

Ученые отследили теорию человеческой души после смерти, опровергнув предположение религиозных конфессий о том, что души попадают в ад за свои грехи, а другие улетают на небеса.

Так, научные эксперименты показали, что человеческая душа пребывает в микроскопических трубочках клеток головного мозга. По мнению специалистов, душа есть не что иное, как «биокомпьютер», хранящий в себе информацию, - сообщает «Экономика сегодня».

Так, во время клинической смерти мозг хозяина снижает свою активность, но сведения в микротрубочках остаются прежними. Ученые также заявляют, что смерть является подобием глубокого сна.