Ученые нашли место обитания души человека
Ученые отследили теорию человеческой души после смерти, опровергнув предположение религиозных конфессий о том, что души попадают в ад за свои грехи, а другие улетают на небеса.
Так, научные эксперименты показали, что человеческая душа пребывает в микроскопических трубочках клеток головного мозга. По мнению специалистов, душа есть не что иное, как «биокомпьютер», хранящий в себе информацию, - сообщает «Экономика сегодня».
Так, во время клинической смерти мозг хозяина снижает свою активность, но сведения в микротрубочках остаются прежними. Ученые также заявляют, что смерть является подобием глубокого сна.
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