Ученые нашли людей с самыми здоровыми артериями и сердцем
Ученые из Нью-Мексико в ходе масштабного исследования проверили состояние жителей боливийских деревень в возрасте от 40 до 94 лет.
Более 80 процентов представителей племени Чимани имели крепкую сердечно-сосудистую систему, 12 процентов человек были в зоне минимального риска и только у 3 процента респондентов были проблемы с сердцем.
Итоги обследования современных американцев, напротив, показали, что у многих людей имеются серьезные проблемы со здоровьем, - сообщает «ФАН».
Не исключено, что показатели Чимани объединены с высокой активностью жителей племени. Только 10 процентов общего времени они проводят сидя. Кроме того, они питаются только овощами и фруктами.
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