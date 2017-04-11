Ученые нашли «континенты» на Венере

Ученые нашли на поверхности Венеры следы тектонических процессов и так называемые мини-континенты. Новые сведения могут опровергнуть известные раньше факты о литосфере этой планеты и процессах в недрах Земли.

Исследователи объяснили, Венера схожа с Землей условиями формирования, но при этом у нее безупречно иной внешний вид. Атмосфера планеты раскалена до 462 градусов Цельсия и состоит из серной кислоты и углекислого газа, на планете множество вулканов, на ней нет водоемов. Специалисты полагали, такие явления наблюдаются из-за отсутствия на Венере тектонических процессов, которые помогают поддерживать температуру на необходимом уровне, - сообщают «РИА Новости».

Эксперты создали миниатюрную модель Венеры и пришли к выводу, что на ее поверхности есть мини-континенты, свидетельствующие о тектонических процессах, происходящих в недрах планеты. Специалисты нашли большое количество трещин и разломов, возможно, они сформировались в результате круговорота пород, подобного происходящему на Земле.