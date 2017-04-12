Ученые нашли жизнь под дном океана
Нидерландские исследователи нашли доказательства существования жизни в земной коре на глубине 10 км под океанским дном.
Научные сотрудники из Университета Утрехта провели анализ 46 образцов, добытых из грязевого вулкана Южный Чаморро. Этот вулкан расположен в Тихом океане недалеко от Марианской впадины, - сообщает «ФАН».
В данных образцах исследователи нашли аминокислоты и углеводороды, свидетельствующие о жизнедеятельности микроорганизмов. Теперь ученые уверены, что жизнь может существовать глубоко в земле под толщей океанских вод.
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