Ученые нашли жизнь под дном океана

Нидерландские исследователи нашли доказательства существования жизни в земной коре на глубине 10 км под океанским дном.

Научные сотрудники из Университета Утрехта провели анализ 46 образцов, добытых из грязевого вулкана Южный Чаморро. Этот вулкан расположен в Тихом океане недалеко от Марианской впадины, - сообщает «ФАН».

В данных образцах исследователи нашли аминокислоты и углеводороды, свидетельствующие о жизнедеятельности микроорганизмов. Теперь ученые уверены, что жизнь может существовать глубоко в земле под толщей океанских вод.