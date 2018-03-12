Ученые из США нашли «инопланетный» алмаз
Исследователи из Университета Невады нашли уникальный алмаз, в котором сохранилась суперплотная форма льда, известная под названием лед-VII.
Как правило, такая форма имеет внеземное происхождение. Молекулы этого вещества имеют кубическую молекулярную формулу. На Земле создать такую структуру можно лишь в лабораторных условиях, передает «Газета.ru».
Отмечается, что алмаз обнаружили в образцах, взятых из мантии Земли. После анализа находки, ученые выяснили, что перед ними настоящий лед-VII.
Данное явление впервые зафиксировано в естественных условиях Земли.
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