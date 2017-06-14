Ученые нашли главный признак одиночества
Американские ученые пришли к выводу, что одиночество усиливает эгоцентризм человека. На протяжении 11 лет специалисты из Чикагского университета наблюдали за 229 участниками эксперимента в возрасте от 50 до 68 лет.
Также исследователи выяснили, что есть и обратная связь, поскольку эгоцентризм обуславливает человеческое одиночество, - сообщают «РИА Новости».
Напомним, психологи из Питтсбургского университета нашли связь с регулярным использованием социальных сетей, чувством одиночества и зависти. Особенно к негативным последствиям приводят Facebook и Instagram.
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