Ученые нашли гены гомосексуальности

Ученые впервые провели анализ генома гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин и нашли гены, которые связаны с сексуальной ориентацией.

Исследователи изучили более 1000 геномов. Различия между геномами мужчин разной сексуальной ориентации наблюдались в генах SLITRK5 и SLITRK6.

Ген SLITRK6 оказывает влияние на развитие мозга, а именно гипоталамуса. Он участвует в выработке гормонов, которые регулируют половое влечение. Различия обнаружили и в гене TSHR, он взаимодействует со щитовидной железой, работу которой также связывают с сексуальной ориентацией.

Это исследование стало первым, где геномы испытуемых были полностью изучены, передает «Газета.ru». Ученые предупреждают: «Даже если вариант гена как-то коррелирует с сексуальной ориентацией, это не значит, что он за нее отвечает».

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