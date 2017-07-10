Ученые нашли эффективный способ борьбы с бессонницей

Ученые из Северо-Западного университета в США рассказали, как перестать страдать от бессонницы и других расстройств сна. Неврологи уверены, что для этого необходимо обзавестись жизненной целью. Эксперты провели эксперимент, в котором приняли участие свыше 800 добровольцев в возрасте от 60 до 100 лет.

Все они в ходе опроса поведали о продолжительности своего сна и его качестве, а также о планах на будущее и мотивах различных действий. После анализа собранных сведений неврологи установили, что люди, имеющие цель в жизни, гораздо реже страдают от расстройств сна, включая бессонницу и апноэ, - сообщает «Экономика сегодня».

После проведенного исследования научные сотрудники определили, что значительным аспектом для качественного и продолжительного сна является наличие цели, которая является эффективным способом для избавления проблем со сном. Также этому способствует отказ от кофе, алкоголя и никотина перед сном. Негативным фактором является и просмотр телевизора в вечернее время, работа за компьютером и употребление тяжелой для переваривания пищи.