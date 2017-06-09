Ученые нашли доказательство кометного происхождения воды на Земле

Специалисты из Швейцарии заявили, что вода на Земле появилась после падения кометы, которая принесла на нашу планету необходимые элементы.

Исследователи провели анализ состава хвоста кометы Чурюмова-Герасименко и пришли к выводу, что ее шлейф образован ксеноном и другими газами, попадание которых на Землю могло спровоцировать появление воды. Изотопный анализ ксенона подтвердил, что данный элемент принял непосредственное участие в формировании атмосферы нашей планеты, что также подтверждает инопланетную природу воды, - сообщают «РИА Новости».

Современная наука установила, что Земля появилась в "теплой" части протопланетного диска, где появление воды и органики крайне маловероятно из-за сильного ультрафиолетового излучения. По этой причине внеземное происхождение воды, ставшей основой всей жизни на Земле, является наиболее убедительным.