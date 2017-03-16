Ученые нашли действенный способ защиты от космической радиации

Американские ученые заявляют, что в астероидах содержатся глины, которые богаты кислородом. Благодаря своему составу они могут обеспечить высокую защиту кораблей от космических лучей и протонов.

На основе такой глины можно создать композитный материал. В будущем данный материал будут использовать при строительстве кораблей и создании скафандров для астронавтов, - сообщает «Экономика сегодня».

Отметим, что главную опасность для человека представляют космические лучи и потоки заряженных от Солнца частиц. Из-за такого влияния у человека может развиться ряд заболеваний — раковых заболеваний и мутаций.