Ученые нашли дешевый способ добычи золота
Международная группа экспертов России и Китая нашла новый способ извлечения золота из руды, который позволяет удешевить добычу на 30-40 проценов.
По словам сотрудников Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», новейший способ основан на аммиачно-цианидном выщелачивании золота, что позволяет ускорить процесс в четыре-восемь раза, - сообщает «ТАСС».
Отметим, что устоявшиеся представления о добыче золота в виде золотого песка не соответствуют реальности. Такие методы применялись в XIX веке, сегодняшний день же золото выделяется из руды с помощью химического воздействия.
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