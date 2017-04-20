Ученые нашли в Антарктиде сотни рек и озер из талой воды
Международная группа экспертов показала видео, на котором воды южной реки впадают в океан с 130-метровой высоты ледника.
По словам ученых, этот процесс сохраняет шапку Антарктиды, но при этом повышает уровень Мирового океана.
Специалисты всерьез встревожены тем, что глобальное потепление приводит к образованию озер на материке. Этот процесс мог привести к обрушению шельфовых ледников. В результате теплая вода подтачивала их основания, - сообщают «РИА Новости».
Данные процессы часто происходят в Гренландии. Однако реки, обеспечивающие вынос вод, не дают ледниковой поверхности Антарктиды разрушится, уверены эксперты.
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