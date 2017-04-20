Ученые нашли в Антарктиде сотни рек и озер из талой воды

Международная группа экспертов показала видео, на котором воды южной реки впадают в океан с 130-метровой высоты ледника.

По словам ученых, этот процесс сохраняет шапку Антарктиды, но при этом повышает уровень Мирового океана.

Специалисты всерьез встревожены тем, что глобальное потепление приводит к образованию озер на материке. Этот процесс мог привести к обрушению шельфовых ледников. В результате теплая вода подтачивала их основания, - сообщают «РИА Новости».

Данные процессы часто происходят в Гренландии. Однако реки, обеспечивающие вынос вод, не дают ледниковой поверхности Антарктиды разрушится, уверены эксперты.