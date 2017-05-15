Ученые напрямую измерили силу водородной связи

Международная группа ученых впервые детально исследовала одиночную водородную связь. Специалисты из Базельского университета рассчитывают, что это поможет им приблизиться к разгадке тайны молекул ДНК.

Открытие сделал доктор физических наук Шигеки Кавайи с помощью атомно-силового микроскопа. В опыте были задействованы циклические углеводородные соединения.

Эксперту удалось найти необычные изомеры, в которых все атомы водорода направлены в сторону от кольца. Так, внешне молекула напомнила пропеллер, где каждая «лопасть» состоит из одиночной водородной связи, - сообщают «РИА Новости».

Таким образом, исследователи впервые смогли детально рассмотреть структуру самого распространенного химического элемента во Вселенной. Исследователи надеются, что изучение одиночных водородных связей поможет им установить происхождение молекул ДНК, ферментов и прочих функциональных белков.