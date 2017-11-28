Ученые намерены бороться с малярией с помощью дронов

Зарубежные ученые предлагают задействовать дроны в целях предотвращения распространения малярии.

Специалисты из Великобритании и Занзибара пояснили, что с личинками москитов, разносящих малярию, довольно успешно справляются имеющиеся сегодня инсектициды. Однако они опасны и для других живых существ, потому распылять их нужно направленно.

В этом и могут помочь дроны. С помощью летательных аппаратов ученые предлагают исследовать местность и наносить на карты расположение водоемов, где могут размножаться москиты. По этим координатам будут ориентироваться пилоты, распыляющие инсектициды, сообщает «Индикатор», со ссылкой на Engadget.

Новости по теме
Теги:
События: эпидемия
Персоны: ученые
Следующая новость Глава МВД Украины обвинил Запад в предательстве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО