Ученые намерены бороться с малярией с помощью дронов

Зарубежные ученые предлагают задействовать дроны в целях предотвращения распространения малярии.

Специалисты из Великобритании и Занзибара пояснили, что с личинками москитов, разносящих малярию, довольно успешно справляются имеющиеся сегодня инсектициды. Однако они опасны и для других живых существ, потому распылять их нужно направленно.

В этом и могут помочь дроны. С помощью летательных аппаратов ученые предлагают исследовать местность и наносить на карты расположение водоемов, где могут размножаться москиты. По этим координатам будут ориентироваться пилоты, распыляющие инсектициды, сообщает «Индикатор», со ссылкой на Engadget.