Ученые наденут на белых медведей датчики слежения

Стало известно, что ученые готовятся отслеживать перемещение медведей с помощью специальных ошейников.

Эксперты приняли решение надеть на белых медведей ошейники, которые позволят наблюдать за перемещением зверей. Об этом сообщили в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцова, - сообщает «ТАСС».

Чтобы надеть ошейник, медведя придется обездвижить с помощью инъекции со снотворным. Исследованиями будут заниматься работники "Центра природопользования и охраны окружающей среды", представители Всемирного фонда дикой природы и Национального парка "Русская Арктика".