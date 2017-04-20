Ученые наденут на белых медведей датчики слежения

Стало известно, что ученые готовятся отслеживать перемещение медведей с помощью специальных ошейников.

Эксперты приняли решение надеть на белых медведей ошейники, которые позволят наблюдать за перемещением зверей. Об этом сообщили в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцова, - сообщает «ТАСС».

Чтобы надеть ошейник, медведя придется обездвижить с помощью инъекции со снотворным. Исследованиями будут заниматься работники "Центра природопользования и охраны окружающей среды", представители Всемирного фонда дикой природы и Национального парка "Русская Арктика".

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