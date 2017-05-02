Ученые начнут лечить диабет с помощью смартфона
Группа научных сотрудников из Китая и Швейцарии разработали технологию контроля уровня сахара в крови при помощи приложение на смартфоне.
Эксперты провели опыт на мышах, страдающих диабетом. Животным вживили клетки, помогающие вырабатывать инсулин и другие гормоны для регулирования количества глюкозы в крови. Данные клетки вырабатывали вещество под воздействием волн определенной длины – дальнего красного света, - сообщают «РИА Новости».
«Приложение на смартфоне помогает контролировать интенсивность и продолжительность излучения, определяя объем вырабатываемых клетками гормонов», – добавили исследователи.
Специалисты полагают, что новая технология показывает большой потенциал лечения сахарного диабета, основанного на трансплантации клеток.
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