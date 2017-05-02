Ученые начнут лечить диабет с помощью смартфона

Группа научных сотрудников из Китая и Швейцарии разработали технологию контроля уровня сахара в крови при помощи приложение на смартфоне.

Эксперты провели опыт на мышах, страдающих диабетом. Животным вживили клетки, помогающие вырабатывать инсулин и другие гормоны для регулирования количества глюкозы в крови. Данные клетки вырабатывали вещество под воздействием волн определенной длины – дальнего красного света, - сообщают «РИА Новости».

«Приложение на смартфоне помогает контролировать интенсивность и продолжительность излучения, определяя объем вырабатываемых клетками гормонов», – добавили исследователи.

Специалисты полагают, что новая технология показывает большой потенциал лечения сахарного диабета, основанного на трансплантации клеток.