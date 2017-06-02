Ученые мотивировали робота на любопытство

Ученые США и Великобритании разработали программу-алгоритм, позволяющую роботам проявлять любопытство посредством вознаграждения за проделанную работу.

Изучая окружающую среду, программа получает некоторое вознаграждение за каждое новое знание, или за достижения конкретной цели.

Например, программа зарабатывает бонусы, когда изучает картину мира, ищет отдаленные места на карте или осваивает кулинарные рецепты, сообщает Popmech.ru.

Алгоритм показал хорошие результаты, однако излишнее любопытно может снизить продуктивность робота, считают сторонние исследователи.

По их мнению, внутренняя мотивация робота на получение награды за обучение превысит его внешнюю мотивацию решить поставленную задачу, и здесь важно найти баланс.