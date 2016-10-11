Ученые Кореи создали аккумулятор со сверхскоростной подзарядкой
Исследователи Южной Кореи разработали новую гибридную технологию хранения энергии со скоростью зарядки больше, чем в 100 раз, чем обычные вторичные батареи, об этом сообщает «Overclockers.ru»
Также ученым удалось уменьшить размер суперконденсаторов до размера литий-ионной батареи. Это позволило решить главную проблему с такими батареями.
По словам ученых, в ближайшие несколько лет их разработку можно будет использовать, как вариант, в мобильных устройствах и электрических автомобилях.
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