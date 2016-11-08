Ученые из Канады вычислили даты вероятной гибели человечества
Канадские ученые из компании BCA Research, которая специализируется на глобальных прогнозах, высчитали две наиболее вероятные даты гибели населения Земли.
По их мнению, человечество с вероятностью в 50% может погибнуть уже в 2290 году. Если этого не произойдет, то люди проживут на Земле еще чуть более 400 лет. Гибель населения планеты в 2710 году исследователи считают вероятным уже на 95%.
Вероятность гибели человечества ученые рассчитали с точки зрения экономической науки, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
Следующая новость Ученые приблизились к созданию «шапки-невидимки»
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии