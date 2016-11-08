Ученые из Канады вычислили даты вероятной гибели человечества

Канадские ученые из компании BCA Research, которая специализируется на глобальных прогнозах, высчитали две наиболее вероятные даты гибели населения Земли.

По их мнению, человечество с вероятностью в 50% может погибнуть уже в 2290 году. Если этого не произойдет, то люди проживут на Земле еще чуть более 400 лет. Гибель населения планеты в 2710 году исследователи считают вероятным уже на 95%.

Вероятность гибели человечества ученые рассчитали с точки зрения экономической науки, сообщает «Санкт-Петербург.ру».