Ученые изучили волны во Вселенной
Ученые обнаружили гигантские сети из нитей темной и видимой материи, которые объединяют все скопления галактик и облака межгалактического газа во Вселенной.
По мнению экспертов, структура нашей Вселенной напоминает гигантскую трехмерную паутину, где нити представляют собой скопления темной материи, так называемые филаменты, а в точках их пересечения находятся плотные комки видимой материи, которые являются галактиками и группами звездных мегаполисов, - сообщают «РИА Новости».
При этом исследователи предполагают, что «космическая паутина» не стоит на месте, а постоянно колеблется под действием волн, которые пульсируют в «паутине».
Следующая новость Деньги Виктора Януковича пойдут на содержание армии
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии