Ученые изучили волны во Вселенной

Ученые обнаружили гигантские сети из нитей темной и видимой материи, которые объединяют все скопления галактик и облака межгалактического газа во Вселенной.

По мнению экспертов, структура нашей Вселенной напоминает гигантскую трехмерную паутину, где нити представляют собой скопления темной материи, так называемые филаменты, а в точках их пересечения находятся плотные комки видимой материи, которые являются галактиками и группами звездных мегаполисов, - сообщают «РИА Новости».

При этом исследователи предполагают, что «космическая паутина» не стоит на месте, а постоянно колеблется под действием волн, которые пульсируют в «паутине».