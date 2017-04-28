Ученые изучают вечную мерзлоту на Мессояхе
Ученые из России, специализирующиеся на криосфере Земли, изучают вечную мерзлоту на территории известного Восточно-Мессояхского месторождения. Руководство нефтедобывающего предприятия «Мессояханефтегаз» предоставило исследователям возможность изучить открытый ствол 100-метровой мерзлотной скважины, радарные и сейсмические изыскания.
Эта работа позволит определить точное строение разреза льда на Гыданском полуострове и свести к минимуму проблемы, с которыми можно столкнуться при бурении скважин. Об итогах исследователи сообщат летом, - сообщает «ТАСС».
«Территория Гыдана, в отличия от Ямала, недостаточно изучена криологами, поэтому Мессоях для нас – уникальная площадка», - рассказал Марат Садуртдинов, директор Института.
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