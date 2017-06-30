Ученые изобрели телефон без аккумулятора
Американские ученые разработали сотовый телефон, которому не требуется аккумулятор для работы. Устройство использует энергию радиоволн.
Разработчики проводят аналогии с Wi-Fi, а также приеме энергии от солнечного света. Пока телефон может работать лишь на расстоянии 15 метров от станции, - сообщает «ВладТайм».
Общаться по телефону пока затруднительно, поскольку на разборчивость сильно влияют посторонние шумы. Для массового производства нужна модернизация вышек сотовой связи. Внедрение микросхем расширит радиус работы телефона до 1 км.
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