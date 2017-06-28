Ученые изобрели пластырь против гриппа

В США прошел первый этап клинических исследований пластыря содержащего в себе вакцину против гриппа, который в будущем может заменить традиционные уколы.

Если же испытания пройдут удачно и пластырь зарекомендует себя в борьбе с гриппом, его смогут использовать вместо традиционных уколов, применяемых при лечении этого заболевания сейчас. Специалисты убеждают, что если пластырь пройдет все испытания, он сможет появиться в широкой продаже уже через пару лет, - сообщает «ПолитЭксперт».

Также одной из положительных его особенностей является то, что он не требует каких-то специальных условий хранения и может храниться даже без холодильника. Это позволит использовать его при массовых эпидемиях в жарких странах третьего мира. Ведь на данный момент, нелегко сохранять и транспортировать уколы от гриппа в бедных жарких странах, где порой даже нет холодильной камеры.

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