Ученые изобрели эликсир молодости
Американские ученые придумали, как продлить человеческую жизнь. По их мнению, в будущем люди для сохранения молодости будут употреблять специальные пищевые добавки.
Эти добавки будут содержать кишечные бактерии. Эксперты отмечают, что сегодня известны штаммы микроорганизмов, замедляющие развитие опухолей и образование бета-амилоидов, вызывающих болезнь Альцгеймера.
Специалисты экспериментировали на нематоде. Исследователи отслеживали порядка 4000 генов у этого червя. Когда они удаляли 29 генов, то нематода жила намного дольше обычного. Именно эти гены были связаны со старением, - сообщает «ВладТайм».
Научные сотрудники уже начали разработку нового препарата, который может стать настоящим эликсиром молодости.
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