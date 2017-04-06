Ученые измерили силу зеленых «легких» планеты
За прошедший век эффективность фотосинтеза на Земле возрасла примерно на 30 процентов. К таким выводам пришли биологи из из университета Калифорнии в Мерседе (США), которые опубликовали свое исследование в журнале Nature.
Основной причиной возросшей эффективности фотосинтеза ученые считают глобальное потепление, - сообщает «Discover24»
Учитывая то, что процессы поглощения углекислоты оказывают самое непосредственное воздействие на жизнь всех обитателей планеты, эта тема станет насущной для человечества уже в ближайшем будущем, уверены ученые.
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