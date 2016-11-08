Учёные исследуют ДНК деревьев
За полевой сезон 2016 года в лесах Сибири собраны практически 6 тысяч образцов сосны, кедра, пихты, лиственницы, ели, березы и осины. В центре научного внимания - генетическое разнообразие и состояние насаждений.
Приобретенные образцы пройдут сушку, измельчение, из них выделят ДНК и продолжат исследование ядерной и митохондриальной ДНК. С каждым образцом будет проведено не меньше 10 анализов. Итоги работы пополнят общероссийскую базу данных,- сообщает «Дни 24».
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