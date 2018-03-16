Ученые исследуют сон и биоритмы в условиях Арктики

Ученые Сеченовского университета займутся изучением сна и биологических ритмов в условиях Арктики.

Программа будет реализована на средства гранта, выделенного Проектным офисом развития Арктики. Об этом рассказал заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов в рамках пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню сна.

«Перед нами поставлена интересная задача - сравнить местное, генетически адаптированное население, с пришлым и выяснить, какие имеются различия, особенности в биологических ритмах. Посмотрим сначала детей, чтобы найти ключевые различия. Будем смотреть мелатонин, кортизол, гены», - заявил он.

Как сообщает «Медвестник», к концу 2018 года будут представлены результаты исследования.