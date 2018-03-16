Ученые исследуют сон и биоритмы в условиях Арктики
Ученые Сеченовского университета займутся изучением сна и биологических ритмов в условиях Арктики.
Программа будет реализована на средства гранта, выделенного Проектным офисом развития Арктики. Об этом рассказал заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Полуэктов в рамках пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню сна.
«Перед нами поставлена интересная задача - сравнить местное, генетически адаптированное население, с пришлым и выяснить, какие имеются различия, особенности в биологических ритмах. Посмотрим сначала детей, чтобы найти ключевые различия. Будем смотреть мелатонин, кортизол, гены», - заявил он.
Как сообщает «Медвестник», к концу 2018 года будут представлены результаты исследования.
Следующая новость Наталья Поклонская выступила против участия Собчак в выборах
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии