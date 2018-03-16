Ученые исследовали мозг в состоянии сна
Британские ученые выяснили, какие процессы происходят в мозге во время сна.
В ходе эксперимента ученые стимулировали нейроны мышей и пришли к выводу, что во время сна связи между нейронами, которые содержат актуальную информацию, становятся крепче.
Вместе с тем, связи между нейронами, хранящими не столь важные данные, во время сна, наоборот, ослабляются и исчезают.
«В зависимости от переживаний человека и их значимости размер соответствующих нейронных связей меняется», — пояснил главный автор работы Ана Гонсалес Руэда.
По его словам, этот механизм предотвращает перевозбуждение нервной системы, а также позволяет мозгу хранить важную информацию в течение долгого времени без потери данных, сообщает «РИА Новости».
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