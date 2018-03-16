Ученые исследовали мозг в состоянии сна

Британские ученые выяснили, какие процессы происходят в мозге во время сна.

В ходе эксперимента ученые стимулировали нейроны мышей и пришли к выводу, что во время сна связи между нейронами, которые содержат актуальную информацию, становятся крепче.

Вместе с тем, связи между нейронами, хранящими не столь важные данные, во время сна, наоборот, ослабляются и исчезают.

«В зависимости от переживаний человека и их значимости размер соответствующих нейронных связей меняется», — пояснил главный автор работы Ана Гонсалес Руэда.

По его словам, этот механизм предотвращает перевозбуждение нервной системы, а также позволяет мозгу хранить важную информацию в течение долгого времени без потери данных, сообщает «РИА Новости».