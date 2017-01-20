Ученые из США и Ирландии определили дату нового всемирного потопа

Глобальное потепление и таяние льдов приведут к катастрофическому повышению уровня Мирового океана. Ученые из США и Ирландии высчитали, что это произойдет через несколько столетий.

Такой прогноз они сделали на основании данных о температуре Мирового океана во времена последнего межледникового климатического периода около 116-130 тысяч лет назад, - сообщает «Российская газета» со ссылкой на EurekAlert! и журнал Science.

Между тем ученые из NASA заявили, что повышение уровня Мирового океана уже началось. Согласно данным, собранным спутниками управления, уровень воды в Мировом океане растет на 1,9 миллиметра в год.

В то же время комиссия ООН по изменению климата, ссылаясь на спутниковые данные, сообщила, что ежегодно Мировой океан поднимается на 3,2 миллиметра. Таким образом, уровень Мирового океана уже в следующем веке может подняться на 6,4 метра.

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