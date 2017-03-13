Ученые хотят поселить сапсанов на московских высотках

Орнитологи планируют расселить на столичных высотках соколов-сапсанов. В ближайшие три года в Москве должны обосноваться пять-шесть семей крылатых хищников.

Орнитолог Александр Сорокин рассказал НСН, что сейчас сапсаны живут на зданиях МГУ, «Триумф Палас» и на Котельнической набережной. «Они сами выбрали эти высотки как очень удобные. Это рукотворный аналог скальных мест обитания, которые они любят», - пояснил он.

Собеседник агентства отметил, что сапсаны не стремятся к контакту с людьми, а место гнездовья могут выбрать вовсе не там, где их выпустят на свободу.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды агентству добавили, что рассчитывают на сапсанов, как на санитаров города, поскольку они питаются голубями, воронами и другими птицами.