Ученые из Германии обнаружили позитивный эффект депрессии
Ученые из Германии пришли к выводу, что у депрессии есть и положительные стороны.
Немецкие исследователи из Йенского университета рассмотрели способности людей, которые страдают от депрессии, а также провели сравнительный анализ полученных данных с показателями здоровых людей, - сообщает «Экономика сегодня».
Участникам исследования, которых разделили на две группы, предложили отгадать анаграммы — слова, в которых поменяли порядок букв. По окончании опыта выяснилось, что обе группы разгадывали анаграммы с одинаковой скоростью, но быстрее справлялись с каверзными задачами именно те люди, у которых были обнаружены депрессивные расстройства.
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