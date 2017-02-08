Ученые из Германии обнаружили позитивный эффект депрессии‍

Ученые из Германии пришли к выводу, что у депрессии есть и положительные стороны.

Немецкие исследователи из Йенского университета рассмотрели способности людей, которые страдают от депрессии, а также провели сравнительный анализ полученных данных с показателями здоровых людей, - сообщает «Экономика сегодня».

Участникам исследования, которых разделили на две группы, предложили отгадать анаграммы — слова, в которых поменяли порядок букв. По окончании опыта выяснилось, что обе группы разгадывали анаграммы с одинаковой скоростью, но быстрее справлялись с каверзными задачами именно те люди, у которых были обнаружены депрессивные расстройства.