Ученые из Франции предложили полежать за деньги
Французские ученые готовы заплатить 15 тысяч евро тому, кто пролежит на кровати 60 дней. Выяснилось, что ученые ищут добровольца, чтобы понять, как влияет продолжительная невесомость на организм.
Одним из условий является то, что человеку придется ходить в туалет так, чтобы одно его плечо непременно касалось кровати, - сообщает «МИР 24».
Поднимать голову с кровати выше, чем на 60 градусов, также запрещено.
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