Ученые доказали вредность фейерверков

Британские ученые выяснили, что фейерверки загрязняют окружающую атмосферу. К этому выводу пришли эксперты Королевского колледжа, в Лондоне.

Во время исследований было установлено, что вещества, которые входят в состав фейерверков, довольно сильно загрязняют атмосферу. Например, после запуска салюта, часть опасных частиц остаются в воздухе в течение недели. Металлические компоненты типа Меди, стронция, бария при вдыхании способны нарушить нормальное функционирование у человека щитовидной железы, а также причинить ущерб дыхательной системы, - сообщает «Актуальные новости».

Согласно мнению специалистов, фейерверки загрязняют окружающую атмосферу, а также пагубно сказываются на существующей акватории ближайших водоемов. Помимо этого громкими являются звуки, которые слышны при запуске пиротехники. В свою очередь они могут стать причиной стресса животных, а также ухудшить их состояние.