Ученые доказали существование снежного человека
Канадские ученые в ходе научных изысканий обнаружили новые доказательства существования снежного человека.
Специалисты обнаружили в Канаде большую берлогу, которую сперва приняли за медвежью, однако ее окружали следы, не похожие на медвежьи. Кроме того, в самой берлоге находились клочки шерсти, которые не принадлежат ни одному из известных науке живых существ на Земле – сообщает «ФАН».
На сегодняшний день ученые намерены отправить находки на дополнительные анализы, чтобы собрать картину воедино.
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