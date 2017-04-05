Ученые доказали существование снежного человека

Канадские ученые в ходе научных изысканий обнаружили новые доказательства существования снежного человека.

Специалисты обнаружили в Канаде большую берлогу, которую сперва приняли за медвежью, однако ее окружали следы, не похожие на медвежьи. Кроме того, в самой берлоге находились клочки шерсти, которые не принадлежат ни одному из известных науке живых существ на Земле – сообщает «ФАН».

На сегодняшний день ученые намерены отправить находки на дополнительные анализы, чтобы собрать картину воедино.