Ученые доказали опасность малых доз алкоголя
Американские медики опровергли распространенное мнение о пользе для сердца небольшого употребления алкоголя. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, сообщает Lenta.ru.
Согласно новым опубликованным данным, каждые 10 граммов спиртного, употребляемые ежедневно, увеличивают риск развития фибрилляции предсердий на 5%. Соответственно, снизить риск развития заболеваний сердца можно, лишь совсем прекратив употребление алкоголя.
Отдельно авторы исследования отмечают, что сама алкогольная зависимость может проявляться в той или иной степени, в зависимости от того, в каком состоянии находится сердце.
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