Ученые доказали опасность малых доз алкоголя

Американские медики опровергли распространенное мнение о пользе для сердца небольшого употребления алкоголя. Исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, сообщает Lenta.ru.

Согласно новым опубликованным данным, каждые 10 граммов спиртного, употребляемые ежедневно, увеличивают риск развития фибрилляции предсердий на 5%. Соответственно, снизить риск развития заболеваний сердца можно, лишь совсем прекратив употребление алкоголя.

Отдельно авторы исследования отмечают, что сама алкогольная зависимость может проявляться в той или иной степени, в зависимости от того, в каком состоянии находится сердце.