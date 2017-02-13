Ученые доказали наличие жизни в космосе

Астрономы заявили, что обнаружили молекулы, доказывающие возможность "преджизни". Органические молекулы являются простейшими веществами, и специалисты обнаружили их в центре Млечного Пути. Данные молекулы также находятся на астероидах и планетах.

Безусловно, такую органику тяжело назвать "жизнью", но "преджизнью" - вполне возможно. По теории экспертов, так и наша жизнь зарождалась из чего-то похожего, - сообщает «ФАН».

Так как количество таких молекул немалое, то из этого и вытекает мнение, что где-то в космосе уже есть планета, которая заселена живыми существами.