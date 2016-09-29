Ученые доказали: алкоголь снимает депрессию
Ученые из Северной Каролины выяснили, что алкоголь способен вызывать такие же нейронные и молекулярные изменения, как и быстродействующие антидепрессанты, сообщает издание OAnews.
Теперь медики могут научно объяснить, почему депрессивный человек наиболее склонен к употреблению алкоголя.
Однако ученые предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя в качестве лекарства от депрессии может наоборот навредить и вызвать зависимость.
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