Ученые доказали: алкоголь снимает депрессию

Ученые из Северной Каролины выяснили, что алкоголь способен вызывать такие же нейронные и молекулярные изменения, как и быстродействующие антидепрессанты, сообщает издание OAnews.

Теперь медики могут научно объяснить, почему депрессивный человек наиболее склонен к употреблению алкоголя.

Однако ученые предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя в качестве лекарства от депрессии может наоборот навредить и вызвать зависимость.

